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رياضة

بالصور.. بن ناصر يواصل برنامجه التأهيلي ويسابق الزمن للعودة إلى الميادين

عمر سلامي
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بالصور.. بن ناصر يواصل برنامجه التأهيلي ويسابق الزمن للعودة إلى الميادين
ح.م
اسماعيل بن ناصر

يواصل الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، برنامجه التأهيلي حيث يسابق الزمن من أجل العودة إلى الميادين، بعد العملية الجراحية التي أجراها على مستوى الركبة.
ونشرت الصفحة الرسمية لمستشفى سبيتار المتخصص في جراحة العظام والطب الرياضي، صورا للاعب نادي ميلان وهو يقوم بمختلف التمارين.

وكانت تقارير إعلامية قد أكدت مؤخرا أن بن ناصر لن يكون بإمكانه المشاركة في المباريات، قبل مطلع العام المقبل، إلى أن الدولي الجزائري يبدي رغبة كبيرة في رفع التحدي، والعودة إلى الملاعب قبل نهاية السنة الجارية، خاصة وأنه يأمل في المشاركة مع “الخضر” في “كان” كوت ديفوار.

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