بالصور.. بوفدش تفتح أبواب البرلمان أمام الأطفال

في إطار برنامج الزيارات الموجه لفائدة أبناء الجالية الوطنية

فتحت رئيسة المجلس الشعبي الوطني، الدكتورة خليدة بوفدش، صباح اليوم الإثنين، أبواب البرلمان أمام وفد من الأطفال من أبناء الجالية المقيمة بالخارج وأبناء ولاية أدرار، بهدف تعريفهم بمهام المؤسسة التشريعية وآليات عملها.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني أن الدكتورة بوفدش استقبلت وفدا يضم 120 طفلا من أبناء الجالية الوطنية المقيمة بالخارج، إلى جانب عدد من أطفال ولاية أدرار، المتواجدين بمركزي العطل والترفيه بعين طاية وسطاوالي، في إطار برنامج الزيارات الموجه لفائدة أبناء الجالية الوطنية.

وشكل اللقاء فرصة لحوار مفتوح بين رئيسة المجلس وأعضاء الوفد، حيث استمعت إلى انشغالات الأطفال وتساؤلاتهم، وتبادلت معهم الحديث حول عدد من القضايا التي تهمهم، مؤكدة حرص مؤسسات الدولة على مرافقة أبناء الجالية الوطنية وتعزيز ارتباطهم بوطنهم، وتشجيع مساهمتهم في مسار بناء الجزائر.

وعقب اللقاء، قام الأطفال بجولة عبر مختلف مرافق المجلس الشعبي الوطني، تلقوا خلالها شروحات حول المهام الدستورية والتشريعية والرقابية للمجلس، إضافة إلى تنظيمه وهياكله، كما اطلعوا على قاعة الجلسات ومختلف الفضاءات التي تحتضن نشاط المؤسسة التشريعية.

وجرى الاستقبال بحضور رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون والجالية الوطنية بالخارج، علي جلولي، إلى جانب نواب الجالية الوطنية بالخارج مهدي حوحو، وفارس رحماني، وبدار جلول، وبليلة إسماعيل.