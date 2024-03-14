بالصور.. بيتكوفيتش حاضر في افتتاح دورة الصحافة لكرة القدم

حضر الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، وأسماء أخرى، افتتاح دورة الصحافة لكرة القدم داخل القاعة.

وتنقل الناخب الوطني بيتكوفيتش، سهرة الأربعاء، إلى القاعة البيضاوية، بالمركب الأولمبي محمد بوضياف.

وشارك بيتكوفيتش في إعطاء ضربة انطلاق الدورة، بدعوة من المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين.

كما حضرت افتتاح دورة الصحافة، عدة أسماء على غرار الرئيس السابق للقاف شرف الدين عمارة، ونجوم سابقين في المنتخب الوطني يتقدمهم نجم الثمانينات عمر بطروني، إلى جانب آشيو، وحاج عدلان، بويش و وغيرهم من الأسماء المعروفة.