بالصور.. بيتكوفيتش يرفع نسق التدريبات مع اقتراب موعد مواجهة الأرجنتين

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته بكانساس سيتي، لدخول المنافسة في كأس العالم 2026.

وأجرى “الخضر”، السبت، حصة تدريبية جديدة ركز خلالها الطاقم الفني على الجانب التكتيكي.

ويخوض رفقاء محرز تدريباتهم بتركيز كبير، وجدية، مع اقتراب موعد مواجهة الأرجنتين.

وتجري التحضيرات بتعداد مكتمل بعد التحاق المدافع رامي بن سبعيني بداية من حصة الجمعة الماضي.

ويستهل “الخضر” مشوارهم في كأس العالم 2026 بمواجهة الارجنتين، يوم 17 جوان الجاري، على الثانية فجرا بتوقيت الجزائر.