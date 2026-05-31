بالصور.. بيتكوفيتش يركز على الجانب التكتيكي مع اقتراب ودية هولندا

يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته، للودية الأولى أمام هولندا، و التي تدخل في إطار التحضير لكأس العالم 2026 .

وسيواجه المنتخب الوطني منتخب هولندا يوم الأربعاء المقبل، ثم يخوض ودية ثانية يوم 10 جوان أمام بوليفيا، قبل أن يستهل مشواره في المونديال بمواجهة الأرجنتين يوم 17 جوان.

وأجرى أشبال المدرب بيتكوفيتش، السبت، حصة تدريبية واحدة، خُصصت للجوانب الفنية والتكتيكية.

وشرع بيتكوفيتش في ضبط التشكيلة الأساسية التي سيخل بها ودية هولندا، مع تجريب عدد من الخطط التي سيتم انتهاجها خلال المباراة المرتقبة.

ويجري “الخضر”، اليوم الأحد، حصة تدريبية تنطلق على الخامسة مساء، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، ستكون مفتوحة للجماهير.

ويكشف الناخب الوطني زوال اليوم خلال الندوة الصحفية عن القائمة النهائية، التي ستشارك في المونديال.