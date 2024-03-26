بالصور.. بيتكوفيتش يضع آخر اللمسات قبل مواجهة جنوب إفريقيا

أنهى المنتخب الوطني، سهرة الاثنين تحضيراته للمباراة الودية الثانية في التربص، والتي سيواجه فيها منتخب جنوب إفريقيا.

وأجرت العناصر الوطنية تدريبات خفيفة، ركز خلالها الناخب الوطني بيتكوفيتش على الجانب التكتيكي.

ووضع بيتكوفيتش آخر اللمسات على التشكيلة الأساسية التي تدخل مباراة جنوب إفريقيا، المرتقبة سهرة الثلاثاء بداية من العاشرة ليلا، بملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وبعد الفوز على بوليفيا في الودية الأولى، يسعى الناخب الوطني الجديد وأشباله لتحقيق ثاني انتصار، وهو الفوز الذي وإن تحقق، سيرفع كثيرا من المعنويات، ويكون أفضل بداية لخليفة بلماضي، مع “الخضر”.