بالصور.. بيتكوفيتش يضع اللمسات الأخيرة تحسبا لمواجهة الأرجنتين

يواصل المنتخب الجزائري تحضيراته بكانساس سيتي، بالولايات المتحدة الأمريكية تحسبا لمواجهة الأرجنتين.

ورفع الناخب الوطني من وتيرة التدريبات، مع التركيز على الجانب التكتيكي.

وشرع بيتكوفيتش خلال آخر حصتين على وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستدخل مباراة الأرجنتين.

وبنسبة كبيرة فإن بيتكوفيتش، وعلى ضوء الوديتين الأخيرتين، وكذا الحصص التدريبية، يكون قد وضع في رأسه العناصر التي ستدخل مواجهة الأرجنتين منذ بداية.

ويستعد “الخضر” لدخول مونديال 2026 ، بمواجهة الأرجنتين فجر هذا الأربعاء، بداية من الساعة الثانية.