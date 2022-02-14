بالصور.. تحطيم مصلحة الاستعجالات بمستشفى بريكة ومطالب بتوفير الحماية

تعرضت مصلحة الاستعجالات بمستشفى محمد بوضياف ببريكة ولاية باتنة، لعملية تخريب من قبل مجهولين، مما دفع مصالح المستشفى بالمطالبة بتوفير الأمن.

ونشرت الصفحة الرسمية للمستشفى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صورا قالت إنها لشجار وقع مساء الأحد بمصلحة الاستعجالات، تظهر عملية تحطيم وتخريب طالت هذه الأخيرة.

وفي هذا الصدد هدد الطاقم الشبه طبي بالمستشفى بالدخول في إضراب مفتوح جراء غياب الأمن والتعرض لاعتداءات جسدية متكررة.

وطلب النقابة الجزائرية للشبه طبي في بيان لها من السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في مدة لا تتعدى 4 أيام، متوعدة بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم تلقيها رد رسمي.