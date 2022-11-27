بالصور.. تدشين مستشفى “متطوّر” للاستعجالات الطبية الجراحية في عنابة

أشرف وزير الصحة عبد الحق سايحي يوم السبت، على تدشين مستشفى جهوي للاستعجالات الطبية الجراحية، يعمل بنظام الرقمنة، في بلدية البوني بولاية عنابة.

جاء ذلك في خلال زيارة العمل التي يجريها الوزير سياحي إلى عنابة. حيث دشّن عدّة مرافق صحية جوارية.

وقال سايحي بالمناسبة إن “الرقمنة تبقى الأداة الأنجع لضمان تسيير عصري لمرافق قطاع الصحة”. مشيرا إلى “أهمية تعميم العمل بنظام الرقمنة عبر شبكة هياكل الصحة”.

وعن مستشفى البوني الجهوي للاستعجالات، فقد اعتبره الوزير “مكسبا صحيا بالنسبة للمرضى. خاصة وأنه مجهّز بمعدّات طبية ذات جودة عالية، في مجال الطب والجراحة الاستعجالية، بما في ذلك استعجالات أمراض القلب”.