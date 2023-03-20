بالصور.. تسليم 454 مركبة “مرسيدس” لفائدة الجيش ومؤسسات أخرى

سلَمت مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت، 454 عربة من علامة “مرسيدس- بنز” موجهة للجيش الوطني وكذا لمؤسسات عمومية وخاصة.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع فقد تمّ الأحد، بتيارت بالناحية العسكرية الثانية تسليم 454 عربة من إنتاج وطني، من علامة “مرسيدس- بنز” مصنّعة من طرف مؤسسة تطوير صناعة السيارات.

وأوضح البيان، أن العملية تأتي في إطار الجهود المتواصلة الرامية لتلبية احتياجات هياكل الجيش الوطني الشعبـي والمؤسسـات الوطنية العمومية والخاصة، وتحت إشراف مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني.

المركبات وحسب المصدر ذاته، جاءت لفائدة كل من المديرية المركزية للعتاد لوزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني وإدارات ومؤسسات عمومية وكذا شركات خاصة.

تجدر الإشارة، أن هذه العملية الجديدة تأتي تكملة لعمليات تسليم سابقة لعربات متعددة المهام والتي تؤكد قدرة هذه الشركة على تلبية طلبات زبائنها بمنتجات ذات جودة ونوعية بمواصفات عالمية مع الاحترام الصارم للآجال المحددة للتسليم. يضيف البيان.