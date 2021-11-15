بالصور.. تعرّف على أجمل امرأة متزوجة في العالم

حازت الروسية كسينيا دافيدوفا على لقب أجمل امرأة متزوجة في العالم، بعد فوزها بمسابقة الجمال الدولية للسيدات لعام 2021.

تمكنت دافيدوفا، الأم لثلاثة أطفال، من تجاوز منافسين من المملكة المتحدة ولاتفيا وقبرص وأوروبا والإمارات العربية المتحدة والهند وأرمينيا.

يذكر أن دافيدوفا ناشطة اجتماعية وحاصلة على شهادة في العلاقات العامة، حيث قامت بتنظيم مشروع خيري لمساعدة العائلات التي لديها أطفال يعانون من بعض الصعوبات.

هي سفيرة المشروع الفيدرالي “تكوين بيئة حضرية مريحة” لتحسين مدينة سانت بطرسبرغ، بحسب ما نشرت قناة “سان بطرسبرغ” التلفزيونية.

وبحسب دافيدوفا، فقد شاركت في مسابقة الجمال لأنها أرادت تمثيل روسيا في المشاريع الخيرية والبيئية على المستوى الدولي.