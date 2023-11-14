بالصور.. تفاصيل الحصة التدريبية الأولى لـ”الخضر”

شرع المنتخب الوطني، أمسية الاثنين في التحضير لمبارتي الصومال وموزمبيق، لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2026.

وانطلقت الحصة التدريبية الأولى من التربص، في حدود السابعة مساء.

وكان الثلاثي عطال وبنجاح وزغبة أول الملتحقين بمركز سيدي موسى، الأحد الماضي، واكتمل التعداد بعد ظهر الاثنين، في حين وصل عوار إلى المركز التقني في الأمسية.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، مع لاعبيه قبل بداية التدريبات، حيث شرح برنامج التربص، وتطرق إلى التحديات التي تنتظر “الخضر”، في مستهل تصفيات المونديال.

وبرمجت خلال الحصة الأولى، تدريبات خفيفة بهدف الاسترجاع، بالنسبة للاعبين الذين شاركوا، الأحد، مع أنديتهم.

وخصص بلماضي، الجزء الأخير من الحصة التدريبية للعمل التكتيكي.

وكان اللاعبون بعد تناول وجبة العشاء على موعد مع حصة تصوير، لالتقاط الصور مع ممثلي الشركة المصنعة للمعدات أديداس.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب، في حدود منتصف نهار الثلاثاء، حصة فيديو، كما برمج حصة ثانية على الساعة الثالثة ونصف.

وسيجري المنتخب حصته التدريبية الثانية، في حدود الساعة الرابعة عصرا، بالمركز التقني بسيدي موسى.