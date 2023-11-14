-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

بالصور.. تفاصيل الحصة التدريبية الأولى لـ”الخضر”

عمر سلامي
  • 393
  • 0
بالصور.. تفاصيل الحصة التدريبية الأولى لـ”الخضر”
ح.م
تدريبات المنتخب الوطني

شرع المنتخب الوطني، أمسية الاثنين في التحضير لمبارتي الصومال وموزمبيق، لحساب الجولتين الأولى والثانية من تصفيات مونديال 2026.

وانطلقت الحصة التدريبية الأولى من التربص، في حدود السابعة مساء.

وكان الثلاثي عطال وبنجاح وزغبة أول الملتحقين بمركز سيدي موسى، الأحد الماضي، واكتمل التعداد بعد ظهر الاثنين، في حين وصل عوار إلى المركز التقني في الأمسية.

وتحدث الناخب الوطني جمال بلماضي، مع لاعبيه قبل بداية التدريبات، حيث شرح برنامج التربص، وتطرق إلى التحديات التي تنتظر “الخضر”، في مستهل تصفيات المونديال.

وبرمجت خلال الحصة الأولى، تدريبات خفيفة بهدف الاسترجاع، بالنسبة للاعبين الذين شاركوا، الأحد، مع أنديتهم.

وخصص بلماضي، الجزء الأخير من الحصة التدريبية للعمل التكتيكي.

وكان اللاعبون بعد تناول وجبة العشاء على موعد مع حصة تصوير، لالتقاط الصور مع ممثلي الشركة المصنعة للمعدات أديداس.

وبرمج الطاقم الفني للمنتخب، في حدود منتصف نهار الثلاثاء، حصة فيديو، كما برمج حصة ثانية على الساعة الثالثة ونصف.

وسيجري المنتخب حصته التدريبية الثانية، في حدود الساعة الرابعة عصرا، بالمركز التقني بسيدي موسى.

مقالات ذات صلة
في وجود غويري.. بونجاح وسليماني يثيران الجدل في قائمة بلماضي

في وجود غويري.. بونجاح وسليماني يثيران الجدل في قائمة بلماضي

توخيل يعلّق على إمكانية انتقال مبابي للبايرن

توخيل يعلّق على إمكانية انتقال مبابي للبايرن

بِالفيديو: هكذا تضامن أنصار ريال سوسيداد مع الفلسطينيين

بِالفيديو: هكذا تضامن أنصار ريال سوسيداد مع الفلسطينيين

“رحم الله شهداء غزة.. وشفا جرحاهم وحماهم”

“رحم الله شهداء غزة.. وشفا جرحاهم وحماهم”

ثالث مدرّب لـ “ماندي” في ظرف ثلاثة أشهر فقط!

ثالث مدرّب لـ “ماندي” في ظرف ثلاثة أشهر فقط!

بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل

بِالفيديو والصّور: شغب في مباراة لِفريق سليماني بِالبرازيل

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد