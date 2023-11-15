بالصور.. تفاصيل ثاني حصة تدريبية لـ “الخضر”

أجرى المنتخب الوطني أمسية الثلاثاء ثاني حصة تدريبية له في إطار التربص الذي تتخلله مبارتي الصومال وموزمبيق لحساب تصفيات مونديال 2026.

وعرفت الحصة التدريبية التي جرت بملعب المركز التقني بسيدي موسى، مشاركة كل التعداد.

وبعد تخصيص الحصة الأولى بنسبة كبيرة للاسترجاع، انتقل الناخب الوطني جمال بلماضي في الحصة التدريبية الثانية إلى الجانب التكتيكي.

وشرع بلماضي في تطبيق الخطة التي سيلعب بها أمام منتخب الصومال، كما ركز على الشق الهجومي.

ويواصل “الخضر” تحضيراتهم لمباراة الصومال، حيث يستهل رفقاء محرز برنامج الأربعاء، بحصة فيديو مبرمجة في حدود الثالثة ونصف، وقبل ذلك ينشط الناخب الوطني ندوة صحفية على الساعة الواحدة ظهرا، بقاعة الإعلام بملعب نيلسون مانديلا، ببراقي.

ويختتم “الخضر” أمسية الأربعاء تحضيراتهم لمباراة الصومال، بإجراء آخر حصة تدريبية، وهي الحصة التي تنطلق في حدود الرابعة عصرا، بملعب المركز التقني بسيدي موسى.

ويواجه المنتخب الوطني، منتخب الصومال هذا الخميس بداية من الساعة الخامسة مساء بملعب نيلسون مانديلا ببراقي لحساب الجولة الأولى من تصفيات مونديال 2026 .