بالصور.. تفاعل واسع مع إطلالة أميرة سعودية على غلاف مجلة عالمية

تفاعل رواد شبكات التواصل الاجتماعي مع إطلالة أميرة سعودية على غلاف مجلة عالمية، حيث أثنوا على تميزها بعد تداول صورها على نطاق واسع.

وبحسب ما أفادت تقارير إخبارية فقد حظيت إطلالة الأميرة الجوهرة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، على غلاف مجلة “فوغ” بإعجاب الكثيرين، خاصة مع تميزها بلمسة تراثية.

وقال نشطاء عن صور الأميرة التي نشرت عاى غلاف العدد الأحدث الخاص بشهر جوان لمجلة فوغ بأنها تعكس إطلالة ملكية، حيث ظهرت وهي ترتدي البشت السعودي وتضع الخنجر الذهبي الخاصين بوالدها الراحل.

بهية الطله سمو الأميره الجوهرة بنت طلال بن عبدالعزيز آل سعود 🤍 pic.twitter.com/uZm4mOP4Wc — ديـما Deema al Shammari (@i_v22) June 4, 2024

ومن مدينة العلا السعودية التاريخية التقطت الأميرة الجوهرة صورها، مرتدية فستانا باللون البيج الضيق الطويل وزيّنته بعقدٍ ثمين وضخم ووضعت وشاحاً على رأسها منحها طابعا تاريخيّا.

وانتقالاً من الإطلالة إلى مضمون المقابلة، شدّدت الأميرة في حديثها على دور المرأة السعودية في المجتمع وأكّدت أنها فخر في كافة مناطق المملكة وبكافة المجالات.

ورأت المجلة الشهيرة أن الجوهرة “تجسد الماضي التاريخي والمستقبل المستنير للسعودية، وتعكس وتمثل المملكة المشرقة وهي تشق طريقها نحو مركز الاهتمام العالمي”.

وإستذكرت الأميرة والدها الراحل بكلمات مؤثرة، قائلة: “لم يترك لنا والدي خياراً سوى النجاح وظلّ هذا النجاح جزءاً لا يتجزأ من المحبة المثمرة لشعب المملكة العربية السعودية وللإنسانية بشكلٍ عام”،.

وأضافت: “لقد ظلّ يلهمني أنا وكل إخوتي وأخواتي باستمرار في العديد من جوانب الحياة، ولقد ساهم في التنمية والتركيز بكثرة على وجود مؤسسات تنمية الطفولة المبكرة وخاصة بين الفتيات”.

وتابعت: “لقد عملت معه على تأسيس المزيد من المؤسسات في مجال التعليم المبكر وافتتحت روضة الأطفال الخاصة بي تحت اسم مدرسة ستارلايت متبعة رؤيته في توفير التعليم للجميع. ولكن مازال أمامنا الكثير مما يتعلق برؤيته. هناك العديد من مستويات العمل الخيري والتنمية الاجتماعية والنمو المستقل بتحدٍ في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية… لقد برهن لي أن الرؤية يمكن أن تكون واسعة للغاية وأن ذلك لن يتحقق إلا بالتركيز الشديد”.

يذكر أن الأميرة الجوهرة هي ابنة الأمير طلال بن عبدالعزيز الأخ الأكبر للملك سلمان، وهي حفيدة الملك المؤسس، ووالدتها هي الأميرة ماجدة بنت تركي بن خالد السديري.

حصلت على شهادة في الهندسة المعمارية وشهادات دراسات عليا متنوعة في ريادة الأعمال والاستثمار وعمليات الشركات الصغيرة، ثم أسست مطعم “فايندنغ سوشي” وهو أحد المطاعم المحلية الأكثر شعبية في المملكة حيث يدمج بين ذوقي حضارتين عريقتين.

وكانت الجوهرة واحدة من أوائل الشخصيات العامة في المملكة التي دعمت بقوة التصميم المحلي وسعت إلى تنشيطه، حيث تدعم دائمًا ارتداء تصاميم المصممين السعوديين في المشاركات العامة، كما أطلقت منصة التجارة الإلكترونية “JMH Souk” في عام 2011.