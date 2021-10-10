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بالصور.. تفتيش رئيس الحكومة العراقية بمركز اقتراع يثير الجدل

نادية شريف
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بالصور.. تفتيش رئيس الحكومة العراقية بمركز اقتراع يثير الجدل

أثار تفتيش رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأحد، من قبل أحد أعوان الأمن أمام مركز اقتراع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقدم الكاظمي بسيارته الخاصة للإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد، كما خضع للتفتيش، ضمن خطة أمنية صارمة لحماية الانتخابات.

وقال نشطاء إنه من غير اللائق إخضاع رئيس حكومة لإجراء كهذا، فيما قال آخرون إنه من سمح لعنصر الأمن بتفتيشه في خطوة لم يفعلها سابقا سوى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.

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