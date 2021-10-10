بالصور.. تفتيش رئيس الحكومة العراقية بمركز اقتراع يثير الجدل
أثار تفتيش رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، الأحد، من قبل أحد أعوان الأمن أمام مركز اقتراع جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
لحظة وصول رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي للإدلاء بصوته في #الانتخابات_العراقية pic.twitter.com/Lu9TN4BfVr
— Jusur (@JusurArabia) October 10, 2021
وقدم الكاظمي بسيارته الخاصة للإدلاء بصوته في أحد المراكز الانتخابية في العاصمة بغداد، كما خضع للتفتيش، ضمن خطة أمنية صارمة لحماية الانتخابات.
وقال نشطاء إنه من غير اللائق إخضاع رئيس حكومة لإجراء كهذا، فيما قال آخرون إنه من سمح لعنصر الأمن بتفتيشه في خطوة لم يفعلها سابقا سوى رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي.
انه زمن الكلاوات
الشرطي فتش الكاظمي تفتيش دقيق
وبعدها دخلو ١٠ من حماية الكاظمي بدون تفتيش 😂 pic.twitter.com/0KskZYKLkm
— Iraqii..🏴 (@Iraqii94) October 10, 2021