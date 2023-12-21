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رياضة

بالصور.. تكريم الملاكمين والملاكمات المتأهلين للأولمبياد

عمر سلامي
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بالصور.. تكريم الملاكمين والملاكمات المتأهلين للأولمبياد
ح.م
تكريم الملاكمين المتأهلين للأولمبياد

كرّمت الاتحادية الجزائرية للملاكمة، الملاكمين والملاكمات المتأهلين للألعاب الأولمبية، خلال حفل أقامته سهرة الأربعاء.

وأقامت الاتحادية حفلا بالمركب الرياضي سفلتس، قامت خلاله بتكريم كل من روميساء بوعلام، خليف حجيلة، إيمان خليف
وآيت بقة يوغرطة، وقاضي مراد.

ونظمت اتحادية الملاكمة مأدبة عشاء على شرف الفريق الوطني للإناث والذكور العائد إلى أرض الوطن، بعد انتهائه من التربص المغلق الذي أجري بالعاصمة الكولومبية بوغوتا.

وحضر الحفل عدد من أفراد عائلة الملاكمة على رأسهم رئيس الاتحادية بالنيابة وأعضاء المكتب الفيدرالي، وإطارات وزارة الشباب والرياضة، وبعض قدماء الملاكمين والمدربين.

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