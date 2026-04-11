بالصور.. تكريم وجوه رياضية وإعلامية خلال الجمعية العامة لـ”الفاف”

عمر سلامي
  • 454
  • 0
ح.م
رئيس "الفاف" وليد صادي يكرّم الإعلامي لخضر بريش

كرّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، العديد من الوجوه الرياضية والإعلامية، خلال الجمعية العامة.

وانطلقت صبيحة السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتم خلالها تكريم العديد الوجوه المعروفة على الساحة الرياضية، على غرار الدولي السابق، والرئيس السابق لوفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، والحارس السابق لمولودية الجزائر عبد النور كاوة، والدولي السابق عبد القادر حر.

كما تم تكريم الإعلامي لخضر بريش، والصحفي والمعلق السابق بن يوسف واعدية.

ولم يفوت الاتحاد الجزائري الفرصة، لتكريم الحكم يوسف قاموح، الذي اعتزل بسبب معاناته من المرض، وتم تكريم أسماء أخرى، وهو الأمر الذي لقي إشادة كبيرة، خاصة وأن مثل هذه المبادرات تؤكد حرص “الفاف” على تثمين الكفاءات والإعتراف بالجهود المبذولة في سبيل تطوير الرياضة الجزائرية.

هذا، وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة، العديد من النقاط، منها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2025، والمصادقة على ميزانية 2026 .

مقالات ذات صلة
مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة

مدافع شباب بلوزداد يخضع لعملية جراحية ناجحة

نحو غياب عبدلي عن المونديال

نحو غياب عبدلي عن المونديال

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

ريال مدريد يخطط للتعاقد مع نجم بايرن ميونيخ

استقالة مدرب منتخب ليبيا

استقالة مدرب منتخب ليبيا

الشناوي مهدد بعقوبة قاسية بعد الاعتداء على الحكم

الشناوي مهدد بعقوبة قاسية بعد الاعتداء على الحكم

جياني إنفانتينو يحل بالجزائر في زيارة رسمية

جياني إنفانتينو يحل بالجزائر في زيارة رسمية

