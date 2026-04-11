بالصور.. تكريم وجوه رياضية وإعلامية خلال الجمعية العامة لـ”الفاف”

كرّم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، برئاسة وليد صادي، العديد من الوجوه الرياضية والإعلامية، خلال الجمعية العامة.

وانطلقت صبيحة السبت بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس، أشغال الجمعية العامة العادية للاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وتم خلالها تكريم العديد الوجوه المعروفة على الساحة الرياضية، على غرار الدولي السابق، والرئيس السابق لوفاق سطيف، عبد الحكيم سرار، والحارس السابق لمولودية الجزائر عبد النور كاوة، والدولي السابق عبد القادر حر.

كما تم تكريم الإعلامي لخضر بريش، والصحفي والمعلق السابق بن يوسف واعدية.

ولم يفوت الاتحاد الجزائري الفرصة، لتكريم الحكم يوسف قاموح، الذي اعتزل بسبب معاناته من المرض، وتم تكريم أسماء أخرى، وهو الأمر الذي لقي إشادة كبيرة، خاصة وأن مثل هذه المبادرات تؤكد حرص “الفاف” على تثمين الكفاءات والإعتراف بالجهود المبذولة في سبيل تطوير الرياضة الجزائرية.

هذا، وتضمن جدول أعمال الجمعية العامة، العديد من النقاط، منها المصادقة على التقريرين المالي والأدبي لسنة 2025، والمصادقة على ميزانية 2026 .