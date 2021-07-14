أشرف عليه الفريق السعيد شنقريحة

أشرف رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، على إجراء تمرين القفز المظلي لرياضي ورياضيات الفريق الوطني العسكري بالقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى.

وتابع الفريق السعيد شنقريحة، الأربعاء، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني عن كثب مجريات التمرين، بحضور كل من قادة القوات البرية والجوية والناحية العسكرية الأولى ورئيس مصلحة الرياضات العسكرية، حيث كلل التمرين بالنجاح التام.

وأكد الفريق شنقريحة قائلا “بمناسبة إشرافي اليوم بالقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الأولى، على تمرين القفز المظلي الرياضي، أود التنويه والإشادة، بالمستوى الرفيع المبلوغ من قبل فريقنا الوطني العسكري، في هذا الاختصاص، والتألقات التي ما فتئ يحققها على الصعيدين الوطني والدولي”.

وأشاد الفريق شنقريحة بالعرض الباهر الذي قدمه قبل أيام قلائل بمناسبة تخرج دفعات الطلبة بالأكاديمية العسكرية لشرشال، وبدرجة الاحترافية والامتياز التي أصبح يتمتع بها، بفضل الجدية في العمل والحرص على تمثيل الجيش الوطني الشعبي، أحسن تمثيل ورفع راية الجزائر عالية خفاقة، في التظاهرات الرياضية الدولية”.

كما عبر الفريق شنقريحة عن ارتياحه لرؤية مستخدمات من العنصر النسوي، يشاركن في هذا النوع من الرياضة وقال ” أود التعبير عن كامل ارتياحي لرؤية بناتنا في الجيش الوطني الشعبي، يشاركن، في هذا النوع من الرياضة العسكرية، وينجحن في إحدى التخصصات التي كانت إلى وقت قريب حكرا على الرجال، مما يبرهن على إرادتهن الكبيرة لولوج جميع ميادين المهنة العسكرية، ورجاحة استراتيجية القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، الرامية إلى تحفيز العنصر النسوي، ليتبوأ المكانة المستحقة له على كل الأصعدة والميادين”.

وأكد الفريق شنقريحة بالمناسبة حرص المؤسسة العسكرية على جعل المهنة العسكرية ميدانا خصبا للتميز وتفجير طاقات المرأة الجزائرية، ووسطا مهنيا سويا وملائما لتجسيد إرادتها للمساهمة في الحفاظ على أمن الجزائر واستقرارها، في ظل التحديات الراهنة، والتهديدات الخطيرة التي تعرفها منطقتنا.

والتقى الفريق شنقريحة في نهاية التمرين، بأعضاء الفريق الوطني العسكري للقفز المظلي الرياضي، وهنأهم على النتائج المشجعة المحققة بفضل الجهود المضنية التي بذلوها طيلة السنة التدريبية.