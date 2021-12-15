بالصور.. تمرين بحري مشترك بين الجزائر وإسبانيا في البحر المتوسط

أعلنت وزارة الدفاع الوطني، مساء الثلاثاء، عن تنفيذ تمرين بحري مشترك مع اسبانيا في عرض المتوسط، وذلك في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري بين البلدين.

وحسب بيان لوزاة الدفاع “أنه في إطار تجسيد برنامج التعاون العسكري- الإسباني، رسى صبيحة اليوم 14 ديسمبر 2021، بميناء الجزائر الطواف (AUDAZ-P45) التابع للبحرية الاسبانية، في توقف يدوم ثلاثة أيام”.

وأوضح “أنه خلال هذا التوقف ستنفذ وحدة من القوات البحرية المتمثلة في الغراب قاذف الصواريخ رايس حسان بربيار رقم المتن 807، بتمرين في البحر من نوع PASSEX بالشراكة مع الطواف الإسباني AUDAZ-P45“.

وتابع “على هامش التوقف، قام قائد الطواف الإسباني بزيارة مجاملة إلى قائد الواجهة البحرية الوسطى العميد قايد نور الدين”.

وأضاف “أن هذا التوقف يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي العسكري، بين قــــواتنا البحريـــة والبحرية الإسبانية“.