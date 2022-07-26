بالصور.. تواصل عمليات إخماد حريق جبل بابور بسطيف

استأنفت مصالح الحماية المدنية بسطيف، فجر الثلاثاء، عمليات إخماد الحريق الغابي الذي اندلع بجبل بابور في أقصى شمال سطيف على حدود بلديتي واد البارد وبابور، بعد توقفه منتصف الليلة الماضية.

وأوح بيان لمصالح الحماية المدنية لسطيف أنه تم تسخير عشرة شاحنات إطفاء بمختلف الأحجام وكذا وسائل للدعم والإسناد بإجمالي 55 عون في انتظار تدخل طائرتين عمودية للحماية المدنية التي كانت لها يوم أمس 9 طلعات للإخماد وكذا تدخل الطائرة الروسية، من أجل الإخماد في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بالوسائل الأرضية.

وأوضح البيان أن الحريق أتى على مساحات معتبرة من الأحراش والأدغال وبعض الأشجار المثمرة في سفح الجبل بنواحي أولاد ميرة ومجرقي واولاد عياد، تمت محاصرة الحريق وإخماده في جانبه الشرقي وتتواصل عمليات الإخماد على الجهة الغربية بإقليم بلدية واد البارد حيث تتميز المنطقة بطبيعتها الصخرية ذات التضاريس الوعرة.

ودعت مصالح الحماية المدنية المواطنين إلى مضاعفة تدابير الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية الحارة وتجنب أي نشاط يمكن أن يكون سببا في نشوب حرائق في الوسط الفلاحي والغابي والتبليغ عن أي حريق والمساهمة في إخماده دون مغامرة قبل خروجه عن السيطرة.