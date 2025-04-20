بالصور.. توثيق نادر للفهد “أماياس” في شمال حظيرة الأهڤار

شهدت الحظيرة الثقافية الوطنية للأهڤار، بولاية تمنراست، توثيقاً جديداً ونادراً لظهور الفهد الصحراوي المعروف باسم “أماياس”، ما يعيد تسليط الضوء على أهمية المحافظة على هذا الكائن المهدّد بالانقراض.

ووفق بيان صادر عن وزارة الثقافة والفنون، فإن أحد المواطنين تمكن يوم أمس السبت، في حدود الساعة الحادية عشرة صباحاً، من تصوير الفهد “أماياس” في المنطقة الواقعة بين “أمقيد” و”تفدست”، شمال الحظيرة.

وقد تم تداول مقاطع الفيديو لاحقاً عبر منصة “فايسبوك”، ما دفع المواطن إلى إخطار إطارات الديوان الوطني للحظيرة الثقافية، المكلفين بمتابعة التنوع البيولوجي في المنطقة.

ويُعد هذا التوثيق العفوي الأول من نوعه منذ آخر تسجيل علمي لظهور الفهد داخل الحظيرة، والذي يعود إلى الفترة بين مارس وأفريل من عام 2020، حين تم رصده في منطقة “الأتاكور” في إطار برنامج علمي دولي.

وأكدت الوزارة أن هذه المشاهدة تمثّل دليلاً إضافياً على استمرار استيطان الفهد الصحراوي في شمال وغرب إفريقيا، وتؤكد الحاجة الملحّة لتفعيل مخطط حماية هذا النوع، الذي تم إعداده بالتنسيق بين الوزارة والهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتنوع البيولوجي.

وأشادت الوزارة بالمبادرة المدنية للمواطن “علي”، الذي وثّق ظهور الفهد دون التأثير على محيطه الطبيعي، معتبرة تصرفه نموذجاً يُحتذى به في التفاعل الواعي مع البيئة.

وشددت الوزارة على أهمية انخراط المواطنين في حماية الحياة البرية، خاصة أثناء زياراتهم للمناطق البيئية الحساسة مثل حظيرة الأهڤار وموقع “تفدست” المصنفين ضمن الفضاءات ذات القيمة البيئية العالمية.

وختم البيان بالتأكيد على أن جهود الحماية، التي يقودها مشروع الحظائر الثقافية بالتعاون مع خبراء وطنيين ودوليين، ستتواصل في إطار استراتيجية وطنية لحماية الأصناف الحيوانية المهددة بالانقراض، وفي مقدمتها الفهد “أماياس”، أحد أبرز رموز الحياة البرية في الجزائر.