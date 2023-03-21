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بالصور.. توزيع مصحف الجزائر بطريقة “البرايل”

الشروق أونلاين
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بالصور.. توزيع مصحف الجزائر بطريقة “البرايل”
ح.م

أشرف وزير الشؤون الدينية، يوسف بلمهدي، الثلاثاء، على التوزيع الرسمي لمصحف الجزائر بطريقة برايل.

وبدار الإمام بالمحمدية، أشرف بلمهدي على حفل الإعلان الرسمي عن توزيع مصحف الجزائر بطريقة برايل، بحضور وزير التربية الوطنية، وزير التكوين المهني ووزيرة الثقافة وكذا وزيرة التضامن.

وفي كلمة له، قال الوزير أن مصحف الجزائر يُبين مدى اعتناء هذه الأمة بالقرآن الكريم وبفئة البصراء.

وأضاف “نسعى للتكفل الأحسن بهذه الفئة الغالية، حتى نرافقهم في أعمالهم. وفي اجتهادهم وفي دراستهم وفي تكوينهم وفي جامعتهم وفي مدارسهم وفي كل المراكز الثقافية في بلادنا”.

وقد تم خلال الحفل تكريم أعضاء لجنة تدقيق المصحف الشريف بطريقة برايل، كما تم التسليم الرمزي لنسخ من المصحف على ممثلي المدارس القرآنية ببعض الولايات، وكذا المكتبة الوطنية، على أن يتم تعميم توزيع المصحف مجانا على كل من هو في حاجة إليه.

كما سيعمم توزيع هذا المصحف على الدول الإفريقية وعلى الجالية بالمهجر من خلال مسجد باريس الكبير.

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