بالصور.. توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجزائر وقطر

وقعت الجزائر وقطر، الأحد، على 4 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بمناسبة زيارة الرئيس عبد المجيد تبون، إلى الدوحة، شملت قطاعات الخارجية والعدل والتضامن والتعليم العالي.

وحسب رئاسة الجمهورية فإن قائدي الدولتين عبد المجيد تبون، والأمير تميم بن حمد آل ثاني، أشرفا على التوقيع على اتفاقية ومذكرات تفاهم في قطاعات الخارجية والعدل والتضامن والتعليم العالي.

كما تم التوقيع على البرنامج التنفيذي الثاني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجي في الفترة بين 2022- 2025.

استُقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأحد، من قبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بقصر الديوان الأميري بالدوحة.

وجاء في بيان للرئاسة “استقبال رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم، بقصر الديوان الأميري بالدوحة، من قبل سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة”.

كما تم عقد جلسات موسعة وانفرادية بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

ووصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء السبت ، إلى مطار الدوحة الدولي .

وكان في استقبال رئيس الجمهورية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

يذكر أن رئيس الجمهورية في أداء زيارة دولة، لدولة قطر الشقيقة، تعقبها مشاركته في القمة السادسة للدول المصدرة للغاز، يوم 22 فيفري الجاري.

وغادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، السبت، الجزائر متوجها إلى قطر في زيارة رسمية تدوم يومين.

وكان في توديع رئيس الجمهورية بمطار هواري بومدين الدولي الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق سعيد شنقريحة ومدير ديوان رئاسة الجمهورية عبد العزيز خلف.

ويوم 18 فيفري 2022 قال بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون سيشرع بدعوة من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر الشقيقة، في زيارة دولة، إلى دولة قطر ، تدوم يومين، ابتداء من 19 فيفري 2022.

وجاءفي بيان لرئاسة الجمهورية، الجمعة “تدخل الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي، قدما، بما يجسّد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما”.

وتابع البيان “كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة، لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة”.