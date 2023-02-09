بالصور.. توقيف سارق المحلات باستعمال زي نسائي بالمدية

نشرت شرطة ولاية المدية، الخميسن صورا قالت إنها توقيف شخص مختص في سرقة المحلات التجارية باستعمال زي نسائي لتمويه التجار.

وحسب بيان لمديرية الامن بالمدية: في اطار مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها، لاسيما جرائم السرقات، تمكنت مصالح أمن ولاية المدية من توقيف شخص مختص في سرقة المحلات التجارية باستعمال زي نسائي لتمويه التجار.

وأضاف: عملية التوقيف جاءت بعد تبليغ أحد التجار صاحب محل تجاري عن تعرضه للسرقة من طرف شخص مرتديا زي نسائي، لتقوم عناصر الشرطة العاملة بالميدان بالتدخل فورا في عين المكان، أين تم توقيف المشتبه فيه ليتبين لهم أنه رجل متنكرا بزي نسائي، و عند تفتيشه تم العثور بحوزته عن الاغراض المسروقة، ليتم اقتياده الى مقر الشرطة للتحقيق معه، تبين ان المعني بالأمر معتاد السرقة بنفس الطريقة، كما تقدم صاحب محل تجاري آخر للتبليغ عن تعرضه للسرقة من نفس الشخص، و بعد مواجهته بالأدلة تم الاقرار عن اقدامه على فعل السرقة.

وأوضح: تم انجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيه و تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا أين صدر في حقه أمر ايداع مؤسسة اعادة التربية و التأهيل.