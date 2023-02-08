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الجزائر

بالصور.. توقيف عصابة أحياء زرعت الرعب بسيدي امحمد بالعاصمة

الشروق أونلاين
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بالصور.. توقيف عصابة أحياء زرعت الرعب بسيدي امحمد بالعاصمة
ح.م
العصابة التي تم توقيفها

أوقفت شرطة العاصمة عصابة أحياء متكونة من 12 شخصا قاموا بالإعتداء الجسدي على الغير بواسطة السلاح الأبيض، ببلدية سيدي امحمد.

وحسب ما أفاد به بيان للأمن فقد قامت شرطة سيدي أمحمد بالعاصمة وبعد تلقيها نداء من المواطنين عبر الأرقام الحضراء، بتوقیف 12 شخصا مشتبها فيه في قضية عصابة أحياء والشجار في مكان عام بالأسلحة البيضاء.

المشتبه فيهم والتي تتراوح أعمارهم ما بين 20 و32 سنة، كان بحوزتهم منبه بواخر و2 شماريخ وكذا قضبان حديدية وحزام جلدي به قفل حديدية بالإضافة إلى سلاح أبيض محظور من الصنف السادس من نوع صاعق كهربائي.

وأشار بيان الشرطة إلى أنه وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية إنشاء والانخراط في عصابة أحياء.

كما سيتم متابعتهم بتهمة الاعتداء الجسدي على الغير وتعريض حياتهم للخطر باستعمال أسلحة بيضاء محظورة والإخلال بالسكينة العامة وزرع الرعب في وسط سكني شعبي.

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التعليقات
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  • ساسي

    عشرون سنة سجن للقضاء على مثل هذه السلوك حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر.

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