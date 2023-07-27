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بالصور.. جمعية البركة تطلق حملة “تآزر” لإغاثة المتضررين من الحرائق

الشروق أونلاين
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بالصور.. جمعية البركة تطلق حملة “تآزر” لإغاثة المتضررين من الحرائق
ح.م
قافلة جميعة البركة نحو الولايات المتضررة من الحرائق

أطلقت جمعية البركة قافلة إغاثية ضمن حملة “تآزر” محملة بمساعدات لفائدة المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة شرق البلاد.

وأشرف الشيخ أحمد ابراهيمي رئيس جمعية البركة الجزائرية، نائب رئيس الائتلاف العالمي لنصرة القدس وفلسطين بحضور قيادات البركة ومسؤول الحملات وأعضاء المكتب الوطني على انطلاق قافلة البركة الإغاثية بالتنسيق مع مجمع دانون المتوجهة الى المناطق المتضررة من الحرائق في عدة ولايات.

وعقب الحرائق الأخيرة التي عرفتها عدد من الولايات أعلنت جمعية البركة عن إطلاق “حملة تآزر” لإغاثة المتضررين من الحرائق وأكد رئيس الجمعية الشيخ أحمد ابراهيمي أن الجمعية أطلقت حملة عاجلة تحت مسمى “حملة التآزر”، وتهيب بالجزائريين مد يد العون لمساعدة المتضررين من الحرائق.

وأضاف الشيخ إبراهيمي أن أبواب جمعية البركة مفتوحة في كل الولايات لإيصال المعونات إلى المناطق المتضررة حتى نتجاوز هذه الأزمة.

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