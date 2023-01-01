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رياضة

بالصور.. جولة جديدة داخل ملعب براقي قبل أيام من انطلاق الشان

عمر سلامي
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بالصور.. جولة جديدة داخل ملعب براقي قبل أيام من انطلاق الشان
ح.م
ملعب نيلسون مانديلا ببراقي

قبل أيام من انطلاق كأس أمم إفريقيا للمحليين، يحرص عمال ملعب براقي بالعاصمة، على وضع الروتوشات الأخيرة، على مختلف المرافق، استعدادا للعرس الإفريقي.

وتبين الصور أن أغلب المرافق المتواجدة في ملعب نيلسون مانديلا لبراقي أصبحت جاهزة للعرس الإفريقي.

وضع العمال بملعب براقي، اللمسات الأخيرة، على غرف تغيير الملابس، المطعم والمداخل، التي تبدوا جاهزة.

كما يتم التركيز حاليا على أرضية الميدان المعشوشبة طبيعيا، حيث تشهد عناية مستمرة في انتظار تخطيطها ورسم مختلف معالم ملعب كرة القدم.

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التعليقات
1
  • محمد من المغرب

    ملعب جميل بالتوفيق

    -2

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