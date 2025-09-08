-- -- -- / -- -- --
رياضة

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي “الخضر” داخل مقر إقامتهم قبل مواجهة غينيا

عمر سلامي
  • 178
  • 0
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني

قام لاعبو المنتخب الوطني بجولة خفيفة بمقر إقامتهم بالدار البيضاء، ساعات قبل موعد المباراة الهامة التي تنتظرهم أمام غينيا.

ويواجه المنتخب الجزائري مضيفه منتخب غينيا أمسية الاثنين، بداية من الساعة الخامسة، بملعب محمد الخامس.

ويتصدر “الخضر” المجموعة السابعة برصيد 18 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أوغندا وموزمبيق، في حين يحتل منتخب غينيا المركز الرابع بـ10 نقاط.

ويتواجد منتخب بوتسوانا في المركز الخامس بـ9 نقاط، ويتذيل منتخب الصومال جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

