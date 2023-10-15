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رياضة

بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني أمام مقر إقامتهم بالإمارات

عمر سلامي
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بالصور.. جولة خفيفة للاعبي المنتخب الوطني أمام مقر إقامتهم بالإمارات
ح.م
لاعبو المنتخب الوطني في جولة خفيفة

قام لاعبو المنتخب الوطني، صبيحة الأحد، بجولة خفيفة في محيط مقر إقامتهم بالعين الإماراتية.

وبرمج الناخب الوطني بعد الجولة، حصة فيديو لمعاينة المنتخب المصري الذي سيواجه “الخضر” أمسية الاثنين.

وبالإضافة إلى حصة الفيديو، يحمل برنامج اليوم الأخير من تحضيرات المنتخب الوطني لودية مصر، حصة تدريبية في الأمسية، بملعب هزاع بن زايد، الذي سيحتضن المباراة.

وستكون الحصة التدريبية الأخيرة، مسبوقة بندوة صحفية خاصة بالمباراة الودية.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره المصري، أمسية الاثنين، بداية من الساعة الخامسة، بملعب هزاع بن زايد، بالإمارات، وهي المباراة التي تدخل في إطار تحضيرات المنتخبين لتصفيات كأس العالم، ونهائيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار.

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