بالصور.. جولة سياحية للمنتخب الأنغولي في الباهية

نظمت مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية وهران، الأحد، جولة سياحية للمنتخب الأنغولي، زار خلالها عديد المعالم الموجودة في الباهية.

وتنقل أعضاء بعثة المنتخب الأنغولي، عدة أماكن في وهران، من بينها كنيسة سانتا كروز، ومعالم سياحية أخرى.

واستغل مدرب ولاعبو أنغولا، الفرصة لأخذ صور تذكارية، في الأماكن المختلفة التي قاموا بزيارتها لأول مرة.

وتدخل جولة المنتخب الأنغولي، في إطار البرنامج الترويجي، المسطر بمناسبة احتضان الجزائر لكأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين.



ومن جهة أخرى، نظمت جولة سياحية للطاقم الرياضي لفريق الكاميروني على مستوى مركز الصناعة التقليدية، بوهران.



وخصص مركز الصناعة التقليدية لعرض منتجات الصناعات التقليدية على هامش شان 2022.