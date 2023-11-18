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رياضة

بالصور.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” بمحيط مقر إقامتهم

عمر سلامي
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بالصور.. جولة صباحية للاعبي “الخضر” بمحيط مقر إقامتهم
ح.م
لاعبو المنتخب الجزائري

قام لاعبو المنتخب الوطني صبيحة السبت بجولة خفيفة، بمحيط مقر إقامتهم بالعاصمة الموزمبيقية، مابوتو.

وكانت الجولة الخفيفة بمثابة فرصة للخروج من روتين التحضيرات، التي ستستأنف زوال السبت، بخوض آخر حصة تدريبية تحسبا لمواجهة موزمبيق.

ويستعد “الخضر” لخوض مباراة الجولة الثانية أمام موزمبيق، المرتقبة هذا الأحد بداية من الثانية زوالا، بتوقيت الجزائر.

وفاز المنتخب الوطني في الجولة الأولى على الصومال بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومن جهته عاد منتخب موزمبيق بفوز ثمين من بوتسوانا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، كما فاز منتخب غينيا على أوغندا بهدفين مقابل هدف واحد.

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