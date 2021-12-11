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رياضة

بالصور ..جولة للاعبين وهذا برنامج “الخضر” قبل مواجهة المغرب

سليم.ع
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قام لاعبو المنتخب الوطني بجولة خفيفة في حديقة الفندق الذي يقيمون فيه بالدوحة، كما قاموا بحصة تنشيط عضلي صبيحة المباراة المنتظرة أمام المغرب.

وأجرى رفقاء ياسين براهيمي حصة التنشيط العضلي في حديقة الفندق، من خلال القيام بتمارين خفيفة تساعد على الاسترخاء والتواجد في أحسن حالة بدنية يوم المباراة.

وبرمج الطاقم الفني بقيادة مجيد بوقرة، حصتين لمعاينة المنافس المغربي، الأولى في منتصف النهار، والثانية في حدود الساعة الخامسة ونصف بتوقيت الجزائر، وتدوم 20 دقيقة.

وسيتنقل المنتخب الجزائري بعد حصة “الفيديو” مباشرة إلى ملعب الثمامة بساعتين قبل موعد المباراة، التي تنطلق على الثامنة مساء بتوقيت الجزائر.

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