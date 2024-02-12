بالصور.. جيش الاحتلال يزعم أن مراسل للجزيرة يقود منظومة صواريخ حماس!

اتهم جيش الاحتلال الإسرائيلي مراسل قناة الجزيرة الصحفي محمد وشاح بقيادة منظومة الصواريخ المضادة للدروع في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس.

ونشر أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال عبر حسابه على منصة إكس مجموعة صور يزعم أنها للصحفي محمد وشاح خلال عمله في منظومة الصواريخ كقائد بارز، وجاء في التعليق المرفق: “عاجل #خاص في الصباح صحفي في قناة #الجزيرة وفي المساء مخرب في حماس!”.

وأضاف: “خلال نشاط لقواتنا قبل عدة أسابيع داخل إحدى معسكرات حماس في شمال قطاع غزة تم ضبط كمبيوتر متحرك يعود إلى المدعو محمد سمير محمد وشاح من مواليد 1986 من البريج حيث يتضح من المستندات ان محمد وشاح هو قائد بارز في منظومة الصواريخ المضادة للدروع في الجناح العسكري لحماس”.

وتابع: “في نهاية عام 2022 انتقل للعمل في مجال البحث والتطوير في القوة الجوية لحماس والتحقيق الاستخباري الذي أجري للحاسوب يكشف صورًا تربط المدعو محمد وشاح بنشاطات داخل حماس‼️ ومن يدري كم من التفاصيل سنكشفها عن وجود إرهابيين آخرين بزي صحفي في المستقبل القريب”.

وقال نشطاء تعليقا على التدوينة إن آخر كلمات أدرعي كفيلة بفهم مخططاتهم القذرة الرامية لاستهداف الصحفيين وإسكات صوت الحق، من خلال إلصاق التهم بهم لتبرير اغتيالهم.

وسبق لجيش الاحتلال أن وجه اتهامات مماثلة لصحفيين على غرار حمزة الدحدوح الذي زعموا أنه ينتمي لسرايا القدس وزميله مصطفى الثريا لحماس، وأيضا روجوا لرواية هروب مدير مكتب الجزيرة بغزة وائل الدحدوح لقطر بزعم عمله كمخبر لحماس.