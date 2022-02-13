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الجزائر

بالصور.. حادث مرور تسلسلي خطير بالطريق السيار

الشروق أونلاين
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بالصور.. حادث مرور تسلسلي خطير بالطريق السيار

تسبب حادث مرور تسلسلي وقع، صبيحة الأحد، بالطريق السيار شرق-غرب في إصابة شخصان بجروح أحدهما في حالة خطيرة.

وحسب بيان لمصالح الحماية المدنية فقد وقع الحادث في حدود الساعة السادسة و 18 دقيقة على مستوى النقطة الكيلومترية رقم 324 (العلمة) باتجاه الجزائر العاصمة.

وأوضح المصدر ذاته أن الوحدة الرئيسة للحماية المدنية بسطيف مدعمة بالوحدة الثانوية للعلمة تدخلت لإجلاء المصابين وهما طفل (11 سنة) مصاب على مستوى الظهر ورجل (61 سنة) في حالة خطيرة بعد أن أصيب بجروح متعددة.

و قد تم نقل المصابين إلى كل من مستشفى “صروب الخثير” بمدينة العلمة (شرق سطيف) و المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية يضيف المصدر.

واستنادا لذات المصدر فإن أسباب الحادث تعود إلى الضباب الكثيف الذي حجب الرؤية مما تسبب في الاصطدام التسلسلي للمركبات المذكورة.

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