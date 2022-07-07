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بالصور.. حادث مرور خطير يودي بحياة 3 أشخاص بسطيف

الشروق أونلاين
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بالصور.. حادث مرور خطير يودي بحياة 3 أشخاص بسطيف
ح.م

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 5 آخرين بجروح في حادث مرور خطير وقع صباح الخميس بولاية سطيف.

وحسب ما أفاده بيان للحماية المدنية فقد قامت فرق التدخل في حدود الساعة الرابعة و52 دقيقة من صبيحة الخميس بالتدخل لأجل حادث اصطدام عنيف لسيارة أجرة عائلية كانت متجهة إلى ولاية سوق أهراس بمؤخرة شاحنة لنقل البضائع من الحجم المتوسط.

وقد تم تسخير 5 سيارات إسعاف وشاحنتين للتدخل بطواقمها لإجلاء المصابين 4 منهم في حالة خطيرة إلى الاستعجالات الطبية بمستشفىي صروب الخثير ببلدية العلمة (شرق سطيف) ونقل جثث الضحايا المتوفين إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الصحية. يضيف المصدر ذاته.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا في ظروف وملابسات هذا الحادث.

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