بالصور.. حالات اختناق وخسائر مادية في حرائق غابية بثلاث ولايات

سجلت ولاية بومرداس، بجاية وجيجل نشوب عدة حرائق غابية الثلاثاء تسببت في خسائر مادية وبعض حالات الاختناق والهلع وسط السكان بعد اقترابها من المنازل.

وسخرت مصالح الحماية المدنية جهودها لإطفاء الحرائق وتسخير فرق طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية بومرداس لأجل إسعاف المصابين.

كما تدعمت عمليات إخماد الحرائق ولا زالت متواصلة إلى حد الساعة، على مستوى بلديتي بني عمران و تيجلابين، شرق بومرداس، بثلاث أرتال متنقلة لولاتي البويرة و الجزائر العاصمة.

وأفاد المكلف بخلية الإعلام بهذا الجهاز، الملازم حسين بوشاشية لوكالة الأنباء الجزائرية أن وحداتهم تدعمت برتل متنقل لولاية البويرة ورتلان متنقلان آخرين من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء بالعاصمة.

وأضاف الملازم أنه تم تسخير فرق طبية تابعة لمديرية الحماية المدنية بالولاية من أجل إسعاف المصابين بعين المكان.

و أضاف الملازم بوشاشية أنه تم تسجيل حالات اختناق محدودة لمواطنين من المناطق التي اندلعت بها النيران من دون خطورة على حياتهم، حيث تم التكفل الصحي بهم و تحويلهم إثر ذلك إلى المراكز الصحية و المستشفيات القريبة.

كما قامت عناصر الحماية المدنية بإجلاء السكان و إبعادهم عن مناطق خطر الحرائق، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل، إلى حد الساعة، خسائر مادية كبيرة في المساكن عدى بعض البنايات المهجورة المنتشرة بمناطق متفرقة.

إجلاء 30 عائلة بقرى ولاية بومرداس

وتسببت الحرائق التي نشبت بمناطق “سويقة ” و”غازيباون” وأولاد بومرداس، بجبال بلدية بني عمران وانتشرت بفعل الرياح إلى مناطق أخرى مجاورة و هي ” المرايل” و ” بني فودة” ببلدية تيجلابين في حدوث حالات هلع وسط السكان.

وأقدمت، مصالح أمن ولاية بومرداس رفقة مصالح الحماية المدنية، على إجلاء 30 عائلة متكونة من 166 شخص، وتم نقل العائلات الى مركز الايواء بمدرسة رابح بوطلوطاو بتيجلابين.

كما عرفت غابات بلديات أوقاس سمعون سوق الإثنين بوخليفة و درقينة نشوب حرائق أغلبها بعيدة عن التجمعات مع تسجيل خسائر و أضرار إضافية بالثروة الغابية من نباتات و أشجار البلوط و الصنوبر.

كما تسببت النيران التي اندلعت بجيجل في أضرار بممتلكات مواطنين بمنطقتي المنصورة والكبابة ببلدية سلمى بن زيادة بجيجل و تدخل مصالح الحماية المدنية و الغابات والجيش لإخماد النيران.