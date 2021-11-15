بالصور.. حجز أحشاء وأطراف لحوم بقر فاسدة بالمدية

تمكنت شرطة العمران وحماية البيئة بالمدية، صبيحة الأحد، من حجز قنطار ونصف من أحشاء ولحوم البقر الفاسدة كانت موجهة للاستهلاك البشري.

وبحسب بيان لأمن ولاية المدية فقد تمكنت الشرطة، على إثر عملية مراقبة بالسوق اليومي وسط مدينة المدية، من حجز كمية من أحشاء و أطراف لحوم البقر غير صالحة قدرت بـ 150 كليوغرام.

وأضاف أنها كانت موجهة الاستهلاك البشري على مستوى محلات بيع اللحوم بذات السوق، والتي كانت محملة على متن شاحنة تجارية ذات مبرد، قادمة من ولاية مجاورة.

وأكد البيان أنه بعد توقيف المركبة من طرف عناصر الشرطة، للقيام بعملية المراقبة، تبين لهم من الوهلة الأولى أن البضاعة المحملة فاسدة من خلال الرائحة الكريهة التي كانت تنبعث من داخلها.

وأردف: “الأمر الذي تطلب دعوة لجنة حفظ الصحة لبلدية المدية تحت إشراف طبيب بيطري ، هذا الأخير أكد عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري، مما اقتضى حجزها وإتلافها عن طريق الردم، كما تم إنجاز ملف قضائي ضد المعني بالتنسيق مع السلطات القضائية المختصة”.