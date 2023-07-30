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الجزائر

بالصور.. حجز قنطار من المخدرات بمغنية

الشروق أونلاين
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بالصور.. حجز قنطار من المخدرات بمغنية
ح.م

تمكنت شرطة ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية تنشط في مجال تهريب المخدرات، حيث أسفرت العملية عن حجز قنطار من هذه المادة.

وحسب بيان للشرطة، فقد تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية مغنية، التابعة لأمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة تنشط في مجال تهريب المخدرات إنطلاقا من الشريط الحدودي.

وتم خلال هذه العملية النوعية حجز كمية من المخدرات قدرت بـ 1قنطار و05 كلغ محملة على متن شاحنة مخبأة بإحكام، مع توقيف شخص من أفراد الشبكة الإجرامية في العقد الرابع من العمر.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليميا، تم تفتيش مزرعة الممون الرئيسي لهذه السموم الكائنة على مستوى الشريط الحدودي، ليتم العثور على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ 44000 قرص من نوع بريغابالين 300 ملغ، ومبلغ مالي يقدر بـ 48000 دج. يضيف المصدر ذاته.

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