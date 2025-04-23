بالصور.. حجز 14 قنطار من التفاح الموجّه للمضاربة

حجزت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في خرجات ميدانية بولاية ميلة مرفوقة بالأمن 14 قنطار من التفاح الموجه للمضاربة.

وأكدت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية في بيان تلقت “الشروق” نسخة منه أنه في إطار تنفيذ تعليمات الوزير الطيب زيتوني، الرامية إلى التصدي لكل أشكال المضاربة غير المشروعة والممارسات التجارية غير النزيهة، وكذا التصدي للارتفاع غير المبرر للأسعار حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين، قام أعوان الرقابة بمديرية التجارة بولاية ميلة، وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، بعملية نوعية بسوق الجملة للخضر والفواكه بواد العثمانية، أسفرت عن حجز كمية معتبرة من فاكهة التفاح موجهة للمضاربة، قدرت بـ14 قنطارًا و58 كيلوغرامًا.

وقد تم ضبط هذه الكمية من التفاح التي كانت معروضة بسعر 800 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد، وهو سعر يفوق بكثير السعر المرجعي المعمول به في أسواق الجملة.

وتندرج هذه العملية ضمن الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح وزارة التجارة الداخلية من أجل محاربة كل أشكال التلاعب بمختلف المنتجات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وتجدد الوزارة تأكيدها على أن مصالح الرقابة تظل مجندة ميدانياً للتدخل السريع ومتابعة كل الممارسات غير القانونية.