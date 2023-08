بالصور.. حرائق هاواي المرعبة تخلف عشرات القتلى

ارتفعت حصيلة الحريق الذي شب في بلدة سياحية في جزيرة ماوي الأمريكية في أرخبيل هاواي، إلى ثمانين قتيلاً، وفق ما أفادت السلطات المحلية السبت.

وقالت مقاطعة ماوي في تعداد جديد إن “عدد القتلى 80″، موضحة أنه تم إجلاء نحو 1418 شخصًا إلى ملاجئ.

وكان الحاكم جوش غرين قد حذر في وقت سابق من أن عدد القتلى سيرتفع على الأرجح مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، فيما فرضت السلطات حظرا للتجوال من الساعة 10 مساء وحتى الساعة 6 صباحًا يوم السبت.

يذكر أن مساحة الحرائق تبلغ حاليا نحو 400 هكتار، وتسببت بها موجة الحر والرياح الناجمة عن إعصار “دورا”.

وقد التهمت النيران عددا من المراكز الأهلية، بما فيها مدينة لاهاينا السياحية.

وقامت السلطات بإجلاء المئات من السكان المحليين، وأغلقت الطرق وأوقفت حركة المرور.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن هاواي منطقة كارثة طبيعية، مفرجاً عن مساعدات فدرالية لجزيرة ماوي بهدف تمويل أعمال الإغاثة والإيواء الفوري وجهود إعادة الإعمار.

كما أعلنت المحامية العامة في جزر هاواي الأمريكية الجمعة فتح تحقيق في إدارة الحرائق المدمرة في جزيرة ماوي، في وقت تحوم فيه العديد من التساؤلات حول ثغرات مفترضة.

وسلطت صحيفة “نيويورك تايمز” الضوء على آثار الدمار بمدينة لاهاينا التاريخية في هاواي جراء تلك النيران، التي أدت لإعلان حالة الطوارئ.

Before and after images show the scale of the damage in Lahaina, a historic town on Maui’s western coast that was ravaged by the deadliest wildfires in Hawaii’s history this week. Recovery is expected to take years, authorities said. https://t.co/c7TkkrhZqi pic.twitter.com/V5GqkrJvI7

— The New York Times (@nytimes) August 11, 2023