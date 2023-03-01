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بالصور.. حريق يأتي على 9 حافلات بحظيرة “إيتوزا” بالجزائر العاصمة
الجزائر

بالصور.. حريق يأتي على 9 حافلات بحظيرة “إيتوزا” بالجزائر العاصمة

نادية شريف
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بالصور.. حريق يأتي على 9 حافلات بحظيرة “إيتوزا” بالجزائر العاصمة

أتى حريق شب بحظيرة “إيتوزا” بالجزائر العاصمة، صبيحة الأربعاء، على 9 حافلات، حسبما أفاد بيان للحماية المدنية. 

وجاء في البيان أن مصالح الحماية المدنية تمكنت من إخماد حريق شبّ بحظيرة الحافلات تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري بولاية الجزائر.

وأضاف: “تدخلت وحداتنا على الساعة 04 و43 دقيقة من أجل إخماد حريق شب بحظيرة الحافلات تابعة لمؤسسة النقل الحضري وشبه الحضري، بمستودع كوريفة”.

وتم السيطرة وإخماد الحريق ومنع إنتشاره لباقي الحافلات على الساعة 05 و55 د دون تسجيل خسائر بشرية، حسب ذات البيان.

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