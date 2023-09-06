بالصور.. حريق يلتهم 200 طاولة عرض بسوق الرحبة بالبليدة

شب حريق فجر الأربعاء، بسوق باب الرحبة ببلدية أولاد يعيش بالبليدة تسبب في إتلاف 200 طاولة عرض بمحيط السوق قبل إخماده.

وأوضح المدير المحلي للحماية المدنية، أن وحدة الحماية المدنية لأولاد يعيش تدخلت على الساعة الرابعة صباحا و55 دقيقة (04:55) بتدعيم من مختلف وحدات الحماية المدنية لولاية البليدة والوحدة الوطنية للتدريب والتدخل بالدار البيضاء من أجل إخماد حريق بسوق “الشهيد محمد قصاب”، مضيفا أن الحريق أتى قبل إخماده كليا على “200 طاولة عرض كان أصحابها ينشطون بمحيط السوق”.

وأكد ذات المسؤول، أنه “تمت السيطرة على الحريق والتحكم فيه ومنع انتشاره إلى المحلات التجارية”، علما أن السوق يضم ما يفوق عن 500 محل تجاري بالإضافة إلى عدد كبير من طاولات عرض السلع بمحيطه، مشيرا إلى “عدم تسجيل أية خسائر بشرية”.

وأضاف المصدر أنه تم تسخير لهذه العملية 17 شاحنة إطفاء و سيارتين إسعاف و4 شاحنات من الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل و53 عون حماية مدينة بمختلف الرتب و4 شاحنات لحدائق متيجة.

وفور نشوب الحريق، تنقل الأمين العام المكلف بتسيير شؤون الولاية إلى عين المكان حيث طمأن أصحاب الطاولات باتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة وتحسين وضعية السوق الذي يشهد توافدا يوميا كبيرا للمواطنين من مختلف الولايات.