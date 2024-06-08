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رياضة

بالصور.. حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل

عمر سلامي
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بالصور.. حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل
ح.م
وزير الشباب والرياضة في زيارة عمل إلى ولاية جيجل

شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صباح السبت في زيارة عمل إلى ولاية جيجل.

وسيعاين وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته إلى جيجل، عددا من المرافق الشبابية والرياضية بالولاية.

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