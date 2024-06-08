بالصور.. حماد في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية جيجل
شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صباح السبت في زيارة عمل إلى ولاية جيجل.
وسيعاين وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته إلى جيجل، عددا من المرافق الشبابية والرياضية بالولاية.
شرع وزير الشباب والرياضة عبد الرحمان حماد، صباح السبت في زيارة عمل إلى ولاية جيجل.
وسيعاين وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته إلى جيجل، عددا من المرافق الشبابية والرياضية بالولاية.
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