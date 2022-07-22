بالصور.. حملة على “عصابات الشواطئ” عبر مختلف الولايات

شنت مصالح الأمن عبر مختلف الولايات الساحلية حملة على عصابات الشواطئ من خلال خرجات أمنية مكثفة بغرض انجاح موسم الاصطياف.

وحسب المصالح الأمنية لولاية العاصمة فقد تم وضع مخططا أمنيا خاصا بموسم الاصطياف، أين تم تسطير خرجات ميدانية خاصة بحراسة الشواطئ وكذا رصد مختلف المخالفات والجرائم المرتكبة على مستوى هذه الأخيرة.

من جهتها أكدت شرطة ولاية بومرداس أنها ستضرب بيد من حديد كل إخلال يمس بأمن وراحة المواطنين والمصطافين وهذا من خلال تكثيف تواجدها في الميدان خاصة داخل حظائر السيارات وعلى طول الشريط الساحلي لمنع التجاوزات المتعلقة بنشاط الحظائر غير الشرعية.

شرطة ولاية وهران هي الأخرى تعكف على مواصلة خرجاتها الميدانية برفقة السلطات المحلية لتحرير الشواطئ إلى جانب عملية ازالة وحجز الكراسي والطاولات التي كانت موضوعة على مستوى العديد من الشواطئ.