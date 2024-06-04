بالصور.. خسائر كبيرة بملعب الشهيد حملاوي خلال مباراة شباب قسنطينة و”سوسطارة”

شهدت مباراة شباب قسنطينة واتحاد العاصمة التي احتضنها ملعب الشهيد حملاوي أعمال شغب من طرف أنصار الفريق المحلي، ما تسبب في خسائر كبيرة.

وتظهر الصور الملتقطة عقب أعمال الشغب، عددا كبيرا من الكراسي التي تم تكسيرها، ورميها بأرضية الميدان، بالإضافة إلى تخريب السياج ومرافق أخرى بالملعب.

كما خلفت أعمال الشغب عشرات الجرحى، في صفوف رجال الأمن والجماهير.

وسبق وأن تعرضت مدرجات ملعب الشهيد حملاوي للتخريب، خلال العام الماضي بمناسبة لقاء شباب بلوزداد ونجم مقرة، كما تعرضت كراسي الملعب قبل شهرين فقط من الآن، للتخريب، خلال لقاء ربع نهائي الكأس بين شباب بلوزداد وترجي مستغانم.