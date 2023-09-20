بالصور.. دراجي يزور بن ناصر في مستشفى أسبيتار

قام المعلق الرياضي الجزائري، حفيظ دراجي بزيارة لاعب “الخضر” اسماعيل بن ناصر في مستشفى اسبيتار بالدوحة.

ونشر معلق قنوات “بين سبورت”، صورا للقائه مع الدولي الجزائري، وكتب عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: ” زيارة مجاملة للاطمئنان على صحة اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر، نجمنا وولدنا و مشرفنا بأخلاقه ومستواه دوما”.

زيارة مجاملة للاطمئنان على صحة اللاعب الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر نجمنا و ولدنا و مشرفنا بأخلاقه ومستواه دوما.

هو يتعافى في مستشفى أسبيتار بالدوحة أين يحظى بالرعاية والعناية والاهتمام الخاص بعد العملية الجراحية التي أجراها على ركبته اليمنى.

موعد العودة للميلان والمنتخب… pic.twitter.com/Xil3bHANSd — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) September 19, 2023

وأضاف دراجي: ” هو يتعافى في مستشفى أسبيتار بالدوحة أين يحظى بالرعاية والعناية والاهتمام الخاص بعد العملية الجراحية التي أجراها على ركبته اليمنى”.

وختم المعلق الجزائري: “موعد العودة للميلان والمنتخب تقترب بإذن الله”.