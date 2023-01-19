بالصور.. دوريات حراسة لحماية التراث الثقافي بالأهقار والطاسيلي

شرعت ولاية تمنراست في تخصيص دوريات لحراسة ومراقبة الحظائر الثقافية بالمنطقة، ويأتي هذا بعد عملية التخريب التي طالت البعض منها مؤخرا.

وحسب ما أكدته وزارة الثقافة في منشور عبر صفحتها الرسمية، فقد شرع القسم الإقليمي بولاية تمنراست في تخصيص دوريات مكثفة للحراسة والمراقبة تشمل جميع إقليم الحظيرة والتي يتم بموجبها تحسيس الزائرين للمناطق السياحة بضرورة المحافظة عليها.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء جاء “تنفيذًا للتعليمة الأخيرة لوزيرة الثقافة صُورية مُولوجي الرّامية إلى تكثيف الجهود من أجل السّهر على ضمان ما تزخر به حظائرنا الثقافية من تراث ثقافي متميز لا ينفصل عن محيطه الطبيعي، وكذا الكنوز السياحية التي تجعل من هذه المساحات الشاسعة متاحف مفتوحة على الهواء“.