بالصور.. رئيس الجمهورية يترأس حفل استقبال بالنادي الوطني للجيش

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مساء الثلاثاء، بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة حفل استقبال على شرف اطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين بمناسبة الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني:”بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، ترأّس السيّد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، مساء يوم الثلاثاء 05 جويلية 2022 بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس بالجزائر العاصمة، حفل استقبال على شرف إطارات سامية في الجيش الوطني الشعبي من العاملين والمتقاعدين وذلك بحضور عدد من المسؤولين السامين في الدولة”.

وأضاف: كان في استقبال السيد رئيس الجمهورية بمدخل النادي الوطني للجيش، السيد الفريق أول السعيد شنڤريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

وأوضح: حضر هذا الحفل الذي يندرج في إطار التقاليد العريقة للجيش الوطني الشعبي التي ترمي إلى تثمين مختلف محطاتنا التاريخية المجيدة وتخليدا لأرواح شهدائنا الأبرار، كل من السادة رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس المحكمة الدستورية، الوزير الأول وأعضاء الحكومة، وكذا الفريق أول بن علي بن علي قائد الحرس الجمهوري، الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، قادة القوات، قائد الدرك الوطني، قادة النواحي العسكرية، رؤساء الدوائر والمديرون ورؤساء المصالح المركزية بوزارة الدفاع الوطني وأركان الجيش الوطني الشعبي، فضلا عن إطارات سامية في الدولة وشخصيات وطنية ومجاهدين.

وحسب البيان: خلال هذا الحفل، استمع الحضور إلى النشيد الوطني من تأدية الفرقة الموسيقية للحرس الجمهوري، ليتابعوا فيلما وثائقيا بعنوان: “جزائريون صناع للنصر” من إنتاج مديرية الإعلام والاتصال لأركان الجيش الوطني الشعبي، قبل أن يزوروا معرضا للصور نُظّم بالمناسبة يسرد مختلف المراحل التي قطعتها الثورة التحريرية المجيدة منذ اندلاعها إلى غاية الاستقلال.

وأختتم الحفل بمشاهد استثنائية باستعمال الألعاب النارية تخليدا للمناسبة.