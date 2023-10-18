بالصور.. رئيس “الفاف” يزور ملعب تشاكر

قام رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، أمسية الأربعاء، بزيارة تفقدية لملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وتأتي الزيارة في إطار الوقوف على تهيئة الملعب وتأهيله حتى تستفيد منه مختلف المنتخبات الوطنية والأندية، ولتخفيف الضغط على ملاعب العاصمة.

وحسب بيان “الفاف”، فإن صادي تفقد عدة مناطق في الملعب، حيث زار غرف تغيير الملابس الجديدة، والمنطقة المخصصة للإعلاميين، والمنطقة المخصصة لكبار الشخصيات.

كما وقف صادي على حالة العشب الطبيعي بأرضية الميدان الرئيسي، والملعب الملحق.

واستغل رئيس “الفاف” زيارته للبليدة للقاء والي الولاية إبراهيم أوشان، الذي جدد التأكيد على التزامات السلطة التنفيذية بإتمام الأشغال في الآجال المحددة.