بالصور.. رحالة قطري يجوب التراب الجزائري ترويجا للسياحة

حل الرحّالة القطري خالد الجابر بالجزائر ، الخميس، للقيام برحلة عبر التراب الوطني باستخدام دراجته النارية ترويجا للسياحة.

وبحسب ما أفاد بيان لوزارة السياحة والصناعة التقليدية فإن المؤثر والرحالة خالد الجابر يعتزم القيام برحلة عبر التراب الوطني في إطار الترويج للوجهة السياحية الجزائرية.

وأضاف البيان أن الرحالة القطري قرر أن يجوب التراب الوطني الجزائري باستخدام دراجته النارية في رحلة أسماها “الصعود الى الطاسيلي”.

الرحلة تستغرق حسب ذات المصدر ثلاثة أشهر، يزور خلالها 30ولاية هي: الجزائر العاصمة، بجاية، سطيف، جيجل، سكيكدة، عنابة، الطارف، قالمة، قسنطينة، باتنة، بسكرة، وادي سوف، تقرت، غرداية، ورقلة، إليزي، جانت، تمنراست، عين قزام، عين صالح، تيميمون، أدرار، بني عباس، بشار، النعامة، تلمسان، وهران، معسكر، الشلف و تيبازة.